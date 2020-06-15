Поки що компанія Lucid не випустила на ринок жодного примірника Air, однак його вже називають "найгарнішим електричним седаном світу" та, як і чимало інших "потенційних" електрокарів – "вбивцею Тесли". Керівник компанії каже, що бачить Lucid Air та Tesla Model S не суперниками, а, радше, соратниками.

Щоразу, коли виходить продукт, подібний до існуючого та досить успішного, його називають “вбивцею” попередника. Така фігура мови є досить поширеною в автоіндустрії, і кожного разу, як на світ з’являється черговий електрокар, його порівнюють з еталонним від Tesla, обіцяючи кращі якості. Не уникнув такого порівняння і концепт Lucid Air, представлений у 2017 році.

Читайте також: Зарядка Volkswagen ID Wallbox Charger доступна для замовлення за 399 євро

“Будь-ласка, не описуйте нас, як “вбивцю Tesla”, – сказав керівник компанії Lucid Пітер Роулінсон в інтерв’ю Ars Technica, додавши: “Світ достатньо великий для співіснування двох рівних електрокарів”. До “Люсіда” Роулінсон був старшим інженером та заступником директора з виробництва у Tesla, тому розуміється на електрокарі конкурентів, як ніхто інший. “Я вважаю, що Tesla безперечно є лідером в галузі електроприводних технологій сьогодні”.

Подібну заяву можна трактувати, як твердження, що характеристики і оснащення електрокара Lucid будуть слабкішими, ніж у Tesla. В той же час, менші сподівання та очікування, гарантують менше можливостей для розчарування продуктом і менше незадоволених покупців. “Подібні порівняння цілком зрозумілі, однак, якщо і називати Air “вбивцею” чогось, то це, швидше, Mercedes-Benz S-класу, а не Model S”.

Фото: Lucid Air / Lucid

За актуальним планом, тестування серійних прототипів Lucid Air будуть завершені до кінця цього року, а на початку наступного стартує виробництво. Базова версія Lucid Air отримає 400-сильну силову установку з приводом на задню вісь. Топова комплектація передбачає потужність у 1000 сил, повний привід та максимальний запас ходу більше 640 кілометрів. Найдоступніша версія оцінюється у 60 тисяч доларів, максимальна комплектація буде коштувати більше 100 тисяч.

Дивіться також: Kia запропонувала вантажну версію електрокара Soul