Пока компания Lucid не выпустили на рынок ни одного экземпляра Air, однако его уже называют "самым красивым электрическим седаном мира" и, как и многие другие "потенциальные" электрокары, – "убийцей Теслы". Руководитель компании говорит, что видит Lucid Air и Tesla Model S не соперниками, а скорее соратниками.

Каждый раз, когда получается продукт, подобный на существующий и довольно успешный, его называют "убийцей" предшественника. Такая фигура речи является довольно распространенной в автоиндустрии, и каждый раз, когда на свет появляется очередной электрокар, его сравнивают с эталонным от Tesla, обещая лучшие качества. Не избежал такого сравнения и концепт Lucid Air, представленный в 2017 году.

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"Пожалуйста, не описывайте нас, как "убийцу Tesla", – сказал руководитель компании Lucid Питер Роулинсон в интервью Ars Technica, добавив: "Мир достаточно велик для сосуществования двух равных электрокаров". До "Люсид" Роулинсон был старшим инженером и заместителем директора по производству в Tesla, поэтому разбирается в электрокаре конкурентов, как никто другой. "Я считаю, что Tesla бесспорно является лидером в области электроприводных технологий сегодня".

Подобное заявление можно трактовать, как утверждение, что характеристики и оснащение электрокара Lucid будут слабее, чем у Tesla. В то же время, меньше надежды и ожидания гарантируют меньше возможностей для разочарования продуктом и меньше недовольных покупателей. "Подобные сравнения вполне понятны, однако если и называть Air "убийцей" чего-то, то это, скорее, Mercedes-Benz S-класса, а не Model S".

Фото: Lucid Air / Lucid

По актуальному плану, тестирование серийных прототипов Lucid Air будут завершены до конца этого года, а в начале следующего стартует производство. Базовая версия Lucid Air получит 400-сильную силовую установку с приводом на заднюю ось. Топовая комплектация предусматривает мощность в 1000 сил, полный привод и максимальный запас хода более 640 км. Самая доступная версия оценивается в 60 тысяч долларов, максимальная комплектация будет стоить больше 100 тысяч.

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