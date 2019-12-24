Три года прошло с момента презентации Lucid Air, стартап долгое время не давал о себе знать, но на днях сообщил о том, что электрокар уже почти готов и прибудет к заказчикам в конце 2020 года.

Калифорнийский стартап Lucid Motors прервал затянувшееся молчание хорошими новостями: электрический седан Air прибудет к покупателям в конце следующего года, а сумма депозита для бронирования машин была снижена.

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Фирма Lucid Motors была основана двенадцать лет назад под названием Atieva бывшими вице-президентами Tesla Бернардом Это и Питером Роулинсоном (главный инженер Tesla Model S), а также бывшим шеф-дизайнером североамериканского подразделения Mazda Дереком Дженкинсом.

В 2016 году марка Lucid представила роскошный электрический седан Air, в следующем году провела несколько мероприятий, а потом исчезла с радаров СМИ. Сейчас фирма обнародовала откорректированные планы Air.

Производственный комплекс в Аризоне фирма планировала построить еще в позапрошлом году, чтобы в 2018 начать производство. Однако вышла задержка и строительство завода начали только в ноябре прошлого года, что отодвигает старт полномасштабного производства на 2021. При этом первые клиентские экземпляры электрокаров обещают поставить уже в конце 2020 – 80 машин, обозначенных как бета-прототипы, компания Lucid Motors сейчас собирает прямо в своей калифорнийской штаб-квартире.

Lucid заявляет, что в настоящее время электромобиль готов к серийному производству на 95%. Lucid Air по габаритам близок к Tesla Model S, однако производитель стремится отойти от сравнений с главным электрокаром современности. Утверждается, что Air станет достойным конкурентом для таких грандов, как Mercedes-Benz S-класса и BMW 7-й серии. О Mercedes-Benz EQS там, наверное, не слышали.

Базовая версия электрического седана получит 400-сильную силовую установку с приводом на заднюю ось. Топовая комплектация предусматривает мощность в 1000 сил, полный привод и максимальный запас хода более 640 км. Самая доступная версия оценивается в 60 тысяч долларов, максимальная комплектация будет стоить больше 100 тысяч.

Фото: Lucid Air / Lucid Motors

Возможность резервирования Lucid Air открылась уже давно, от заказчиков принимали депозиты в размере 2500 долларов. Сейчас фирма снизила обязательный первоначальный взнос до 1000 долларов и предлагает клиентам вернуть разницу, без потери места в очереди.

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