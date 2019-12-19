Шведско-китайский фастбэк способен возить прицеп массой в полторы тонны – вдвое больше, чем Tesla Model 3.

Autoblog сообщает, что буксирный крюк для электрического фастбэка Polestar 2 обойдется покупателям в дополнительные 1 100 евро. С ним легковой автомобиль станет пригодным для перевозки значительно большего количества грузов.

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В Европе легковые автомобили широко используются в качестве тягачей для прицепных жилых модулей, платформ для лодок и техники. Polestar 2 с парой мощных и тяговых электромоторов (408 лошадиных сил, 660 Нм крутящего момента) способен выполнять эту работу лучше других, утверждает производитель.

“Polestar 2 поддерживает активный образ жизни. Он адаптируется к вашим потребностям; он действительно гибкий”, – говорит генеральный директор Polestar Томас Ингенлат. “Мы знаем, что наши клиенты ценят эту гибкость и приготовили кое-что особенно актуальное для завтрашних покупателей EV – полное отсутствие компромиссов”.

Кроме груза в прицепе, Polestar 2 способен разместить кладь на борту (440 литров) и на крыши, с опционным багажником. Тем, кому от фастбэка не нужны грузовые качества, дилеры предложат пакет спортивных опций Performance, с которым электрокар выглядит агрессивно, а едет – быстрее.



Фото: Polestar 2 / Polestar

Заявленная стартовая цена Polestar 2 составляет 40 тысяч евро, однако в течение первого года, электрический фастбэк будет доступен только в комплектации Launch Edition, стоимость которой стартует с отметки в 60 тысяч евро.

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