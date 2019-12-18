Новичок демонстрирует невероятные темпы роста продаж на рынке США.

Самый доступный электрокар Tesla появился в продаже относительно недавно, но продается значительно лучше машины уважаемых брендов с длинной историей и хорошей репутацией.

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Tesla не обнародует данные о ежемесячных продажах, а также почти никогда не отвечает на официальные обращения от СМИ, поэтому цифры, приводимые в публикации Cleantechnica, не является стопроцентно точными, однако демонстрируют порядок объемов продаж. По данным портала, с января по ноябрь 2019 года в США было продано 127 836 электрокаров Tesla Model 3, что делает эту модель одним из 10 бестселлеров местного рынка. Сам этот факт поражает, и еще интереснее оказывается сравнение с показателями других производителей.

Так, официальные данные от BMW показывают, что в течение указанного периода дилеры немецкой марки реализовали 116 073 автомобилей 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7- и 8-серии. Это семь моделей, каждая из которых, к тому же, имеет собственный "подвид" – универсал, купеобразный седан и тому подобное. В то же время Tesla Model 3 с единственным кузовом было продано более чем на 10 тысяч автомобилей больше.

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