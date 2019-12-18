Новачок демонструє неймовірні темпи росту продажів на ринку США.

Найдоступніший електрокар Tesla з’явився у продажу відносно недавно, але продається значно краще за машини шанованих брендів з довгою історією та гарною репутацією.

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Tesla не оприлюднює дані про щомісячні продажі, а також майже ніколи не відповідає на офіційні звернення від ЗМІ, тож цифри, що наводяться у публікації Cleantechnica, не є стовідсотково точними, однак демонструють порядок об’ємів продажу. За данними порталу, з січня по листопад 2019 року в США було продано 127 836 електрокарів Tesla Model 3, що робить цю модель однією з 10 бестселлерів місцевого ринку. Сам цей факт вражає, та ще цікавішим виявляється порівняння з показниками інших виробників.

Так, офіційні данні від BMW показують, що протягом означеного періоду дилери німецької марки реалізували 116 073 автомобілів 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7- та 8-Серії. Це сім моделей, кожна з яких, до того ж, має власний “підвид” – універсал, купеподібний седан тощо. В той же час Tesla Model 3 з єдиним кузовом було продано більш, як на 10 тисяч автомобілів більше.

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