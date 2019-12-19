Шведсько-китайський фестбек здатен возити причіп масою в півтори тонни – вдвічи більше, ніж Tesla Model 3.

Autoblog повідомляє, що буксирний гак для електричного фестбека Polestar 2 обійдеться покупцям у додаткові 1100 євро. З ним легковий автомобіль стане придатним для перевезення значно більшої кулькості вантажів.

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У Європі легкові автомобілі широко використовуються у якості тягачів для причіпних житлових модулів, платформ для човнів та техніки. Polestar 2 з парою потужних і тяговитих електромоторів (408 кінських сил, 660 Нм крутного моменту) здатен виконувати цю роботу краще, за інших, стверджує виробник.

“Polestar 2 підтримує активний спосіб життя. Він адаптується до ваших потреб; він дійсно гнучкий”, – говорить генеральний директор Polestar Томас Інгенлат. "Ми знаємо, що наші клієнти цінують цю гнучкість і приготували дещо особливо актуальне для завтрашніх покупців EV – повну відсутність компромісів”.

Крім вантажу в причепі, Polestar 2 здатен розмістити поклажу на борту (440 літрів) та на даху, з опційним багажником. Тим, кому від фестбека не потрібні вантажні якості, дилери запропонують пакет спортивних опцій Performance, з яким електрокар виглядає агресивніше, а їде – швидше.



Фото: Polestar 2 / Polestar

Заявлена стартова ціна Polestar 2 становить 40 тисяч євро, однак протягом першого на року, електричний фестбек буде доступний лише у комплектації Launch Edition вартість якої стартує з відмітки у 60 тисяч євро.

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