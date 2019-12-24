Три роки минуло з часу презентації Lucid Air, стартап довгий час не давав про себе знати, але днями повідомив про те, що електрокар вже майже готовий і прибуде до замовників наприкінці 2020 року.

Каліфорнійський стартап Lucid Motors перервав тривале мовчання гарнимим новинами: електричний седан Air прибуде до покупців наприкінці наступного року, а сума депозиту для резервування машин була знижена.

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Фірма Lucid Motors була заснована дванадцять років тому під назвою Atieva колишніми віце-президентами Tesla Бернардом Це та Пітером Роулінсоном (головний інженер Tesla Model S), а також колишнім шеф-дизайнером північноамериканського підрозділу Mazda Дереком Дженкінсом.

У 2016 році марка Lucid презентувала розкішний електричний седан Air, наступного року провела кілька заходів, а потім зникла з радарів ЗМІ. Нині фірма оприлюднила відкореговані плани щодо Air.

Виробничий комплекс у Арізоні фірма планувала спорудити ще позаминулого року, аби у 2018 розпочати виробництво. Однак вийшла затримка і будівництво заводу розпочали тільки в листопаді минулого року, що відсуває старт повномасштабного виробництва на 2021 рік. При цьому перші клієнтські екземпляри електрокарів обіцяють поставити вже в кінці 2020 року – 80 машин, позначених як бета-прототипи, компанія Lucid Motors зараз збирає прямо в своїй каліфорнійській штаб-квартирі.

Lucid заявляє, що в даний час електромобіль готовий до серійного виробництва на 95%. Lucid Air за габаритами близький до Tesla Model S, однак виробник прагне відійти від порівнянь з головним електрокаром сучасності. Стверджується, що Air стане гідним конкурентом для таких грандів, як Mercedes-Benz S-класу та BMW 7-ї серії. Про Mercedes-Benz EQS там, напевно, не чули.

Базова версія електричного седана отримає 400-сильну силову установку з приводом на задню вісь. Топова комплектація передбачає потужність у 1000 сил, повний привід та максимальний запас ходу більше 640 кілометрів. Найдоступніша версія оцінюється у 60 тисяч доларів, максимальна комплектація буде коштувати більше 100 тисяч.

Фото: Lucid Air / Lucid Motors

Можливість резервування Lucid Air відкрилась вже давно, від замовників приймали депозити у розмірі 2500 доларів. Зараз фірма знизила обов’язковий перший внесок до 1000 доларів і пропонує клієнтам повернути різницю, без втрати місця в черзі.

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