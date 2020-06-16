Индийский концерн Tata Motors отказался выделять JLR финансовую помощь, поэтому британцам пришлось самостоятельно искать способы для экономии.

Из-за коронавируса продажи группы Jaguar Land Rover резко сократились. Британский автопроизводитель сообщил об убытках в 422 миллиона фунтов стерлингов (531 миллион долларов) до налогообложения в первом квартале этого года, в дополнение к 500 миллионам фунтов стерлингов убытков за последний квартал прошлого года.

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В ближайшие месяцы Jaguar Land Rover сократит 1100 рабочих мест, в рамках пересмотренного плана экономии. Ранее британцы собирались сократить свои ежегодные расходы на 4 миллиарда фунтов, а новый план предполагает экономию в 5 миллиардов. В прошлом году JLR уже сократила 5000 рабочих мест.

Последние сокращения рабочих мест – “еще один разрушительный удар для нашего автомобильного сектора и общин, которые полагаются на них, на работу”, – заявил представитель профсоюза, добавив, что 400 рабочих мест будут потеряны на крупнейшей фабрике JLR в Солихуле, а остальные распространятся по другим подразделениям компании.

Концерн Jaguar Land Rover сообщил, что на новое поколение Land Rover Defender было получено более 22 тысяч заказов. На этот внедорожник в компании возлагают большие надежды. При этом аналитики считают, что эта цифра довольно скромная, поскольку это лишь не намного больше, чем было продано Defender прошлого поколения в последний год производства в 2016 году.

Автопроизводитель начал восстанавливать работу заводов в Великобритании и Европе, но многие из них работают с низкой мощностью. Завод JLR Castle Bromwich остается закрытым. “Компания планирует постепенно возобновить производство, чтобы удовлетворить восстановление спроса”.

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