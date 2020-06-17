Ринкова криза, через пандемію коронавірусу, дала поштовх для старту процесу діджиталізації автомобільного бренду.

Автовиставки вже були під загрозою, перед пандемією коронавірусу, а зараз, схоже, “Ламборґіні” вирішила, що більше не варто приймати в них участь.

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У інтерв'ю Autocar India, головний директор з маркетингу та комунікацій Lamborghini, Катя Басі, сказала: “Ми вирішили відмовитися від автосалонів, тому що ми все більше переконуємось, що особистий контакт із замовником є ​​ключовим, а автосалони більше не узгоджуються з нашою філософією”.

Стендів Lamborghini не буде на автосалонах, однак від промо-активності марка не відмовляється. У Сант-Агата-Болоньєзе планують зосередитись на фестивалі швидкості Гудвуд та заходах типу Пеббл-Біч. Ці події перетворюються на міні-автосалони, оскільки ряд компаній влаштували на них глобальні дебюти. Також “Ламбо” з’являтимуться на приватних “кураторських подій”, котрі дозволять “фізично зв’язатися з клієнтами через спеціальні вечори та переживання”.



На міжнародних та локальних автомобільних виставках в останні роки спостерігається падіння відвідуваності, та й самі виробники часто відмовляються від участі. Оскільки Lamborghini належить Volkswagen Group, можна припустити, що “несумісність з філософією бренду” з часом пошириться на всі марки VAG.

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