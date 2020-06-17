Рыночный кризис, из-за пандемии коронавируса, дал толчок для старта процесса диджитализации автомобильного бренда.

Автовыставки уже были под угрозой, перед пандемией коронавирус, а сейчас, похоже, “Ламборгини” решила, что больше не стоит принимать в них участие.

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В интервью Autocar India, главный директор по маркетингу и коммуникациям Lamborghini, Катя Басе, сказала: “Мы решили отказаться от автосалонов, потому что мы все больше убеждаемся, что личный контакт с заказчиком является ключевым, а автосалоны больше не согласуются с нашей философией”.

Стендов Lamborghini не будет на автосалонах, однако от промо-активности марка не отказывается. В Сант-Агата-Болоньезе планируют сосредоточиться на фестивале скорости Гудвуд и мероприятиях типа Пеббл-Бич. Эти события превращаются в мини-автосалоны, поскольку ряд компаний устроили на них глобальные дебюты. Также “Ламбо” будут появляться на частных “кураторских событий”, которые позволят “физически связаться с клиентами через специальные вечера и переживания”.

На международных и локальных автомобильных выставках в последние годы наблюдается падение посещаемости, да и сами производители часто отказываются от участия. Поскольку Lamborghini принадлежит Volkswagen Group, можно предположить, что “несовместимость с философией бренда” со временем распространится на все марки VAG.

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