Немецкий автопроизводитель возобновил поставки нового поколения Golf европейским дилерам, после устранения недостатков программного обеспечения.

Отгрузка дилерам хэтчбеков Golf, а также родственной Skoda Octavia нового поколения, была прекращена в мае, в связи со сбоями в программном обеспечении, отвечающем за работу системы экстренного аварийного вызова.

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Наличие такой функции является обязательным для всех новых автомобилей, продаваемых на рынке ЕС. Сообщалось о проблеме с софтом, из-за которой система экстренного вызова могла не сработать. Проверка показала, что у 30 тысяч уже собранных Golf такая проблема имеет место. После этого поставки дилерам прекратились.

Специалистам Volkswagen удалось устранить проблему в штатном режиме, регулярно обновления программное обеспечение. В Skoda никаких заявлений относительно возобновления поставок Octavia, пока не делали.

Некорректная работа программного обеспечения также была виявилена у электромобиля Volkswagen ID 3, выпускаемый на заводе в Цвиккау. Тем не менее, Volkswagen не планирует переносить сроки рыночного дебюта ID 3, рассчитывая на полное устранение неполадок, еще до начала продаж, запланированного на середину июня этого года.

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