Он должен "загладить неровности" на пути электрического суббренда Volkswagen ID.

Исполнительный директор Volkswagen Герберт Дисс планирует продвигать генерального директора Porsche Oliver Blume на должность руководителя марки VW, согласно сообщению Auto Motor und Sport.

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Ссылаясь на источники компании, немецкий сайт заявил, что Бернхард Майер, который сейчас возглавляет бренд Skoda, станет руководителем Porsche, вместо Блума.

Как известно, старт первой электрической модели Volkswagen был нарушен проблемами с программным обеспечением. Журнал Manager, ссылаясь на инженеров компании, сообщил, что "основная архитектура была разработана слишком поспешно". Из-за этой проблемы различные модули автомобиля "часто не понимают друг друга" и выдают системную ошибку.

Подобные проблемы возникли и у нового Golf восьмого поколения. А совсем недавно Volkswagen вынужден был удалить рекламное видео нового "Гольф", признав, что оно является расистским и оскорбительным.

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