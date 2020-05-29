В Норвегии немецкая марка уже сейчас продает больше электрифицированных машин, чем дизель-бензиновых.

Немецкий автопроизводитель обнародовал статистику от аналитической компании IHS Markit о регистрации новых электрифицированных машин в мире за январь – апрель 2020 года. BMW Group в срезе представлена тремя марками: BMW, BMW i и MINI.

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Инфографика демонстрирует распределение мирового рынка электрокаров по брендам, включая гибриды и плагин-гибриды типов REX, Plug-In и PHEV.

В Германии BMW занимает второе место, по доле новых электрокаров и гибридов Plug-In, уступая лишь Volkswagen. На общеевропейском рынке результат еще лучше: первое место, хотя и разделено с VW и Tesla.

Мировым лидером сектора электрокаров все еще является Tesla, а BMW и Volkswagen разделили между собой вторую позицию. Странным образом в срезе не оказалось марки BYD, которая является одним из лидеров китайского рынка электрокаров, хотя статистика составлена по 54 странам мира, включая Китай и США.

Доля самих электрокаров и гибридов типа Plug-In. Синим цветом показан их процент в общем объеме продаж группы BMW, а серым – доля электрокаров и гибридов Plug-In в совокупных продажах всех марок. Везде, кроме США, показатель BMW выше среднерыночного.

Значительная доля модификаций батарейных машин в общих продажах группы вполне объясняет и дальнейшие планы по наращиванию количества таких моделей – не менее 20 электрифицированных авто до 2023 года, и не меньше дюжины из них – чистые электрокары.

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