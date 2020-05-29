У спортивного подразделения Mercedes теперь новый директор.

Компания Aston Martin официально подтвердила изменения в руководстве, о которых недавно просочилась информация в СМИ Энди Палмер оставляет пост президента и генерального директора британского бренда, а ему на смену придет Тобиас Моерс.

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Нынешний генеральный директор Mercedes-AMG Тобиас Моерс займет свой новый кабинет в штаб-квартире Aston Martin с 1 августа этого года.

"Я действительно рад присоединиться к Aston Martin Lagonda на этом этапе своей карьеры. Я всегда имел пристрастие к качественным автомобилей и раньше я уже имел возможность сотрудничать с этим культовым брендом. После прихода Лоуренса, в качестве главного совладельца, важных инвестиций его консорциума Yew Tree, завершившего перезагрузку Компании, я считаю, появляется возможность использовать сильные стороны бизнеса для успешного производства моделей, а также расширение и увеличение количества брендов", – прокомментировал свое назначение Моерс.

В то же время компания Mercedes-Benz сообщила, что в качестве директора AMG Тобиаса Моерс заменит Филипп Шимер. Сейчас Шимер возглавляет бразильское подразделение Mercedes-Benz. Вместе с ним в AMG переведут Йохена Германа на должность главного технического директора. Оба начнут работу с 1 августа.

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