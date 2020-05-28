Электромотор в этой силовой установке производит 107 лошадиных сил.

Электроустановка Swindon состоит из компактного электромотора, одноступенчатой трансмиссии и дифференциала, есть выбор дополнительных компонентов.

Читайте также: Аккумуляторы-миллионники помогут приблизить цену электрокаров к машинам с ДВС

Блок имеет скромные габариты: 600х440х280 мм, весит 49 кг. В базовый набор входит минимальный набор компонентов, необходимых для работы: электромотор на 80 кВт, трансмиссия и дифференциал. Дополнительно можно заказать инвертор на 400 или 140 вольт, насос охлаждающей жидкости, выходные валы, дифференциал с ограниченным скольжением. Стоимость набора составляет 6400 фунтов стерлингов (211 тысяч гривен).

Компания Swindon Powertrain разрабатывает силовые установки для автомобилей, участвующих в кольцевых гонках. А недавно начала строить собственные электробайки и рестомоди на базе классических хэтчбеков Mini.

Фото: электрическая силовая установка SWIND HPD E Powertrain / Swindon Powertrain

Набор SWIND HPD E Powertrain можно использовать для самостоятельной установки в транспортное средство – собственной разработки или конвертированный из бензинового. Производство блоков стартует в августе этого года, а первые заказчики получат их в сентябре.

Смотрите также: Автомобильная палатка за 20 тысяч долларов производит энергию и обеспечивает приют для двоих