Производитель предлагает две версии такой палатки, большая – еще дороже.

Фирма Redtail Overland из Колорадо основана супругами энтузиастов автомобильного кемпинга Таем и Энни Татрах. На двоих у них 25 лет опыта в этом деле, а еще 18 лет работы на компанию, специализирующуюся на продукции для путешествий – Earthroamer. Весь свой опыт и умения они применили для создания собственного "руф-топа".

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Раскладная палатка с карбоновым корпусом выпускается в двух размерах. Основной – RT 90, имеет длину 90 дюймов (228 см) и ширину 56 дюймов (142 см). Спальная часть в такой палатке имеет габариты 81х53 дюйма (205х134 см), а высота треугольной палатки – 148 см. Такая палатка позволяет разместить двух взрослых людей и собаку, и идеально подходит для внедорожников среднего размера.

Больше RT 110 лучше подходит для использования на пикапах или фургонах. Ее габариты составляют 110х60 дюймов (279х152 см), высота разложенной палатки – 158 см, а спальная часть позволяет разместить двух взрослых и двух детей.

Обе модели в сложенном состоянии имеют толщину всего 27 см, не считая интегрированного потолочного вентилятора. Люк в полу также позволяет получить прямой доступ в палатку из транспортного средства.

Фото: палатка на крышу автомобиля / Redtail Overland

Вентилятор – лишь одно из многочисленных удобств, которые предлагают такие палатки. Они снабжены солнечными панелями и литий-ионными аккумуляторами. У RT 90 таких панелей две, на 210 Вт солнечной энергии и литий-ионный аккумуляторный блок на 40 ампер-часов. RT 110 имеет три панели на 330 Вт и литий-ионный аккумулятор, рассчитанный на 60 ампер-часов. Redtail утверждает, что заполнить аккумуляторы под завязку панели способны за 2-3 часа под прямыми солнечными лучами.

При зарядке батареи могут питать встроенную систему отопления и порты зарядки USB. Как и все в эти дни, систему питания можно подключить к смарт-устройству через Bluetooth и контролировать через приложение. Приложение также руководит затемненным светодиодным освещением.

Redtail Overland предлагает палатку RT 90 по цене $ 20 тысяч, тогда как RT 110 обойдется в $ 25 тысяч.

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