Виробник пропонує дві версії такого намета, більший – ще дорожчий.

Фірма Redtail Overland з Колорадо заснована подружжям ентузіастів автомобільного кемпінгу Таєм та Енні Татро. На двох у них 25 років досвіду у цій справі, а ще 18 років роботи на компанію, що спеціалізується на продукції для подорожей – Earthroamer. Увесь свій досвід та вміння вони застосували для створення власного “руф-топа”.

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Розкладний намет з карбоновим корпусом випускається у двох розмірах. Основний – RT 90, має довжину 90 дюймів (228 см) та ширину 56 дюймів (142 см). Спальна частина у такому наметі має габарити 81х53 дюйми (205х134 см), а висота трикутного намета – 148 см. Такий намет дозволяє розмістити двох дорослих людей і собаку, й ідеально підходить для позашляховиків середнього розміру.

Більший RT 110 краще підходить для використання на пікапах або фургонах. Його габарити становлять 110х60 дюймів (279х152 см), висота розкладеного намету – 158 см, а спальна частина дозволяє розмістити двох дорослих і двох дітей.

Обидві моделі в складеному стані мають товщину лише 27 см, не рахуючи інтегрованого стельового вентилятора. Люк в підлозі також дозволяє отримати прямий доступ у намет із транспортного засобу.

Фото: намет на дах автомобіля / Redtail Overland

Вентилятор – лише одне із численних зручностей, які пропонують такі намети. Вони забезпечені сонячними панелями та літій-іонними акумуляторами. У RT 90 таких панелей дві, на 210 Вт сонячної енергії та літій-іонний акумуляторний блок на 40 ампер-годин. RT 110 має три панелі на 330 Вт та літій-іонний акумулятор, розрахований на 60 ампер-годин. Redtail стверджує, що заповнити акумулятори під зав’язку панелі здатні за дві-три години під прямими сонячними променями.



При зарядці батареї можуть живити вбудовану систему опалення та порти зарядки USB. Як і все в ці дні, систему живлення можна підключити до смарт-пристрою через Bluetooth та контролювати через додаток. Додаток також керує затемненим світлодіодним освітленням.

Redtail Overland пропонує намет RT 90 за ціною $20 000, тоді як RT 110 обійдеться у $25 000.

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