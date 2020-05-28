Електромотор у цій силовій установці продукує 107 кінських сил.

Електроустановка Swindon складається з компактного електромотора, одноступеневої трансмісії та диференціала, є вибір додаткових компонентів.

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Блок має скромні габарити: 600х440х280 мм, важить 49 кг. У базовий набір входить мінімальний набір компонентів, необхідних для роботи: електромотор на 80 кВт, трансмісія та диференціал. Додатково можна замовити інвертор на 400 або 140 вольт, насос охолоджуючої рідини, вихідні вали, диференціал з обмеженим ковзанням. Вартість повного набору становить 6400 фунтів стерлінгів (211 тисяч гривень).

Набір SWIND HPD E Powertrain можна використовувати для самостійної установки в транспортний засіб – власної розробки чи конвертований з бензинового. Виробництво блоків стартує у серпні цього року, а перші замовники отримають їх у вересні.

Фото: електрична силова установка SWIND HPD E Powertrain / Swindon Powertrain

Компанія Swindon Powertrain розробляє силові установки для автомобілів, що беруть участь у кільцевих перегонах. А нещодавно почала будувати власні електробайки та рестомоди на базі класичних хетчбеків Mini.

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