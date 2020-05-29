У спортивного підрозділу Mercedes тепер новий директор.

Компанія Aston Martin офіційно підтвердила зміни у керівництві, про які нещодавно просочилась інформація у ЗМІ: Енді Палмер залишає пост президента та генерального директора британського бренду, а йому на зміну прийде Тобіас Моерс.

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Нинішній генеральний директор Mercedes-AMG Тобіас Моерс займе свій новий кабінет у штаб квартирі Aston Martin з 1 серпня цього року.

“Я справді радий приєднатися до Aston Martin Lagonda на цьому етапі своєї кар'єри. Я завжди мав пристрасть до якісних автомобілів і раніше я вже мав можливість співпрацювати з цим культовим брендом. Після приходу Лоуренса, в якості головного співвласника, важливих інвестицій його консорціуму Yew Tree, що завершив перезавантаження Компанії, я вважаю, з’являється можливість використовувати сильні сторони бізнесу для успішного виробництва моделей, а також розширення та збільшення кількості брендів”, – прокоментував своє призначення Моерс.

У той же час компанія Mercedes-Benz повідомила, що на посаді директора AMG Тобіаса Моерса замінить Філіпп Шимер. Наразі Шимер очолює бразильський підрозділ Mercedes-Benz. Разом з ним до AMG переведуть Йохена Германа на посаду головного технічного директора. Обидва розпочнуть роботу з 1 серпня.

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