Незалежність дорого коштує британському виробнику люксових спорткарів, особливо в коронавірусну кризу.

Раніше цього місяця стло відомо, що британський виробник спорткарів може закласти свою фабрику і колекцію історичних машин, заради отримання великого кредиту, на покриття збитків, завданих COVID-19. За інформацією BBC, справи у компанії йдуть ще гірше.

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Фінансове становище бренду, через коронавірус, сильно погіршилось, оскільки впали доходи від продажів авто і реклами. Штат співробітників компанії налічує близько чотирьох тисяч і більше 1200 з них можуть залишитись без роботи. Під скорочення підпадуть переважно британські співробітники фірми.

Буде звельнено 70 з 800 працівників підрозділу “Формула 1”, однак за цим напрямком компанія планує скоротити витрати, як і решта команд Королівської гонки, тож штат можуть знову зменшити.

Голова правління McLaren Пол Уолш заявив, що скорочення робочої сили неминуче – іншого вибору компанія не має. Раніше штаб-квартира і мануфактура фірми були закладені під заставу 275 мільйонів фунтів стерлінгів.

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