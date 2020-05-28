Независимость дорого стоит британскому производителю люксовых спорткаров, особенно в коронавирусный кризис.

Ранее в этом месяце стало известно, что британский производитель спорткаров может заложить свою фабрику и коллекцию исторических машин, ради получения большого кредита, на покрытие убытков, причиненных COVID-19. По информации BBC, дела у компании идут еще хуже.

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Финансовое положение бренда, из-за коронавируса, сильно ухудшилось, так как упали доходы от продаж авто и рекламы. Штат сотрудников компании насчитывает около четырех тысяч и более 1200 из них могут остаться без работы. Под сокращение подпадут преимущественно британские сотрудники фирмы.

Будут уволены 70 из 800 работников подразделения “Формула 1”, однако по этому направлению компания планирует сократить расходы, как и остальные команды Королевской гонки, поэтому штат могут снова уменьшить.

Председатель правления McLaren Пол Уолш заявил, что сокращение рабочей силы неизбежно – другого выбора нет. Ранее штаб-квартира и мануфактура фирмы были заложены под залог 275 миллионов фунтов стерлингов.

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