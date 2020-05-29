У Норвегії німецька марка вже зараз продає більше електрифікованих машин, ніж дизель-бензинових.

Німецький автовиробник оприлюднив статистику від аналітичної компанії IHS Markit про реєстрацію нових електрифікованих машин у світі за січень-квітень 2020 року. BMW Group у зрізі представлена трьома марками: BMW, BMW i та MINI.

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Інфографіка демонструє розподіл світового ринку електрокарів за брендами, включаючи також гібриди та плагін-гібриди типів REX, Plug-In та PHEV.

У Німеччині BMW займає друге місце, за часткою нових електрокарів і гібридів Plug-In, поступаючись лише Volkswagen. На загальноєвропейському ринку результат ще кращий: перше місце, хоча й розділене з VW та Tesla.

Світовим лідером сектору електрокарів усе ще є Tesla, а BMW та Volkswagen розділили між собою другу позицію. Дивним чином у зрізі не виявилось марки BYD, що є одним з лідерів китайського ринку електрокарів, хоча статистика складена по 54 країнах світу, включаючи Китай та США.

Частка самих електрокарів і гібридів типу Plug-In. Синім кольором показаний їх відсоток в загальному обсягу продажів групи BMW, а сірим – частка електрокарів і гібридів Plug-In в сукупних продажах всіх марок. Скрізь, крім США, показник BMW вищий за середньоринковий.

Значна частка батарейних модифікацій машин в загальних продажах групи цілком пояснює і подальші плани з нарощування кількості таких моделей – не менше 20 електрифікованих авто до 2023 року, і не менше дюжини з них – чисті електрокари.

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