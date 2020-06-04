Він повинен "загладити нерівності" на шляху електричного суббренду Volkswagen ID.

Виконавчий директор Volkswagen Герберт Дісс планує просувати генерального директора Porsche Oliver Blume на посаду керівника марки VW, згідно з повідомленням Auto Motor und Sport.

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Посилаючись на джерела компанії, німецький сайт заявив, що Бернхард Маєр, який зараз очолює бренд Skoda, стане керівником Porsche, замість Блума.

Як відомо, старт першої електричної моделі Volkswagen був порушений проблемами з програмним забезпеченням. Журнал Manager, посилаючись на інженерів компанії, повідомив, що “основна архітектура була розроблена занадто поспішно”. Через цю проблему різні модулі автомобіля “часто не розуміють один одного” і видають системну помилку.

Подібні ж проблеми виникли і в нового Golf восьмого покоління. А зовсім недавно Volkswagen змушений був видалити рекламне відео для нового “Гольф”, визнавши, що вона є расистським та образливим.

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