Шведські автовиробники об'єднались для роботи над якимось таэмничим проектом.

Обидва виробники анонсували цей проект у соцмережах, не вдаючись у деталі. На знімках фігурують Koenigsegg Gemera та Polestar Precept.

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Допис Koenigsegg лиш пообіцяв “щось захоплююче”, що скоро має статися, а Polestar сказав теж саме іншими словами: “На західному узбережжі Швеції готується щось цікаве”.

Більше інформації розкриється тим, хто слідкуватиме за дописами із хештегом #KoenigseggXPolestar у соцмережах. Там немає ні слова про те, що саме анонсують компанії, але будь-якого роду співпраця здається найбільш логічним поясненням. Проте, залишається неясним, яку форму може прийняти можливе об'єднання.



Koenigsegg Gemera оголошений першим в світі “Mega GT”. Всього буде зібрано 300 екземплярів Gemera. Високопродуктивний чотиримісний автомобіль оснащений 2,0-літровим трициліндровим двигуном, трьома електромоторами і акумулятором ємністю 15 кВт-год. Установка забезпечує потужність у 1703 к.с. і 3500 Нм крутного моменту. Koenigsegg стверджує, що Gemera зможе розганятися до 100 км/год за 1,9 секунди, розвивати максимальну швидкість 400 км/год і проїхати на електротязі 50 км.



Концепт Polestar Precept являє собою прообраз чотиридверного Grand Tourer з електричною силовою установкою, підготовлений до роботи в режимі автоматичного управління.

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