Такий елегантно-спортивний кросовер гідний стати в один ряд з німецькими грандами від AMG чи Brabus.

Поки Hyundai тільки готує оновлення для Santa Fe, польська тюнінг-студія Carlex Design запропонувала власне, оптимізувавши кожну деталь актуальної моделі.

Також цікаво: Для Toyota RAV4 створили обвіс, що перетворює його на Lamborghini Urus

Повністю новий обвіс і двотонова кольорова схема кузову, величезна решітка радітора та великі колеса, розширювачі колісних арок, спойлер, двоствольний вихлоп і оригінальні світлодіодні фари Santa Fe утворили цілісний гармонічний образ, від якого очікуєш спортивної потужності, але Carlex Design у своїх проектах приділяє більше уваги оздобленню, ніж технічній частині.

Фото: Carlex Hyundai Santa Fe Urban Edition / Carlex Design

Внутрішній простір Carlex Hyundai Santa Fe Urban Edition також має двоколірну схему, однак замість комбінації чорного та білого тут поєднано сірий з зеленим. Кожна деталь, кожна поверхні всередині автомобіля була змінена і дбайливо обшита найм’якішою шкірою.

Дивіться також: Mansory пропонує Rolls-Royce Cullinan з дуже незвичайним аксесуаром