Такой элегантно-спортивный кроссовер достоин стать в один ряд с немецкими грандами от AMG или Brabus.

Пока Hyundai только готовит обновление для Santa Fe, польская тюнинг-студия Carlex Design представила собственное, оптимизировав каждую деталь актуальной модели.

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Полностью новый обвес и двотоновая цветная схема кузова, огромная решетка радитора и большие колеса, расширители колесных арок, спойлер, двоствольний выхлоп и оригинальные светодиодные фары Santa Fe образовали целостный гармоничный образ, от которого ожидаешь спортивной мощности, но Carlex Design в своих проектах уделяет больше внимания убранству, чем технической части.

Фото: Carlex Hyundai Santa Fe Urban Edition / Carlex Design

Внутреннее пространство Carlex Hyundai Santa Fe Urban Edition также имеет двухцветную схему, но вместо сочетания черного и белого здесь сочетаются серый с зеленым. Каждая деталь, каждая поверхность внутри автомобиля была изменена и бережно обшита самой мягкой кожей.

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