Шведские автопроизводители объединились для работы над неким таинственным проектом.

Оба производителя анонсировали этот проект в соцсетях, не вдаваясь в детали. На снимках фигурируют Koenigsegg Gemera и Polestar Precept.

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Сообщение Koenigsegg лишь пообещало “нечто захватывающее”, что скоро должно произойти, а Polestar сказал тоже самое другими словами: “На западном побережье Швеции готовится что-то интересное”.

Больше информации раскроется тем, кто будет следить за сообщениями с хэштегом #KoenigseggXPolestar в соцсетях. Там нет ни слова о том, что именно анонсируют компании, но любого рода сотрудничество кажется наиболее логичным объяснением. Однако, остается неясным, какую форму может принять возможное объединение.

Koenigsegg Gemera объявлен первым в мире “Mega GT”. Всего будет собрано 300 экземпляров Gemera. Высокопроизводительный четырехместный автомобиль оснащен 2,0-литровым трехцилиндровым двигателем, тремя электромоторами и аккумулятором емкостью 15 кВт-час. Установка обеспечивает мощность в 1 703 л.с. и 3 500 Нм крутящего момента. Koenigsegg утверждает, что Gemera сможет разгоняться до 100 км/ч за 1,9 секунды, развивать максимальную скорость 400 км/ч и проехать на электротяге 50 км.

Концепт Polestar Precept представляет собой прообраз четырехдверного Grand Tourer с электрической силовой установкой, подготовленный к работе в режиме автоматического управления.

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