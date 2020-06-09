Німецький автовиробник відновив постачання нового покоління Golf європейським дилерам, після усунення недоліків програмного забезпечення.

Відвантаження дилерам хетчбеків Golf, а також спорідненої Skoda Octavia нового покоління, було припинено в травні, у зв'язку зі збоями в програмному забезпеченні, відповідальному за роботу системи екстреного аварійного виклику.

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Наявність такої функції є обов’язковою для всіх нових автомобілів, що продаються на ринку ЄС. Повідомлялось про проблему з софтом, через яку система екстреного виклику могла не спрацювати. Перевірка показала, що у 30 тисяч вже зібраних Golf така проблема має місце. Після цього поставки дилерам припинились.

Фахівцям Volkswagen вдалося усунути проблему в штатному режимі, регулярно оновлюючи його програмне забезпечення. У Skoda жодних заяв, щодо відновлення постачання Octavia, поки не робили.

Некоректна робота програмного забезпечення також була виявилена у електромобіля Volkswagen ID 3, що випускається на заводі в Цвіккау. Тим не менш, Volkswagen не планує переносити терміни ринкового дебюту ID 3, розраховуючи на повне усунення неполадок, ще до початку продажів, запланованого на середину червня цього року.

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