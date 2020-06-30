Если законопроект станет законом – за бюджетные средства можно будет покупать только автомобили отечественного производства.
В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект "О публичных закупках" по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности.
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Проектом Закона предлагается временно, с 1 января 2021 сроком на десять лет, установить особенности осуществления процедур закупки отдельных товаров. В частности, устанавливается перечень товаров, в отношении которых использование требований локализации становится обязательным при проведении публичных закупок. В перечень включена также и автотранспортная техника.
Депутаты предлагают допускать к участию в публичных закупках продукцию, только в случае, если степень локализации ее производства в Украине превышает или равна определенном значению. Для грузовых автомобилей и спецтранспорта степень локализации должна быть не менее 25% в 2021 году и 40% начиная с 2024 года, а для остальных автотранспортных средств 35% и 50% соответственно.
Актуальность этого мероприятия обусловлена необходимостью обновления подвижного состава наземного общественного транспорта, подвижного железнодорожного состава, коммунальной техники, строительной техники, техники специального назначения, оборудования, продукции энергетического машиностроения, будет происходить за счет средств государственного или местного бюджета, а также необходимостью стимулирования занятости населения, модернизации и обеспечения устойчивого развития экономики Украины.
Особую актуальность эти меры приобретают в условиях длительных карантинных мероприятий из-за возникновения и распространения COVID -19 и разворачивающегося мирового финансово-экономического кризиса, объясняют свою инициативу парламентарии.
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