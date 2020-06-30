Если законопроект станет законом – за бюджетные средства можно будет покупать только автомобили отечественного производства.

В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект "О публичных закупках" по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности.

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Проектом Закона предлагается временно, с 1 января 2021 сроком на десять лет, установить особенности осуществления процедур закупки отдельных товаров. В частности, устанавливается перечень товаров, в отношении которых использование требований локализации становится обязательным при проведении публичных закупок. В перечень включена также и автотранспортная техника.

Депутаты предлагают допускать к участию в публичных закупках продукцию, только в случае, если степень локализации ее производства в Украине превышает или равна определенном значению. Для грузовых автомобилей и спецтранспорта степень локализации должна быть не менее 25% в 2021 году и 40% начиная с 2024 года, а для остальных автотранспортных средств 35% и 50% соответственно.

Актуальность этого мероприятия обусловлена ​​необходимостью обновления подвижного состава наземного общественного транспорта, подвижного железнодорожного состава, коммунальной техники, строительной техники, техники специального назначения, оборудования, продукции энергетического машиностроения, будет происходить за счет средств государственного или местного бюджета, а также необходимостью стимулирования занятости населения, модернизации и обеспечения устойчивого развития экономики Украины.

Особую актуальность эти меры приобретают в условиях длительных карантинных мероприятий из-за возникновения и распространения COVID -19 и разворачивающегося мирового финансово-экономического кризиса, объясняют свою инициативу парламентарии.

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