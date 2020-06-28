Карантин заставляет украинцев ездить на всем, что еще обладает такой способностью. С этой точки зрения ВАЗ-2107 - не самый плохой вариант.

Сегодня ВАЗ-2107 – совсем не то, чем он был в годы своей молодости. В линейке "АвтоВАЗа" это была "топовая" модель. Но за рубежом это был один из самых дешевых легковушек в мире - цене около $ 2500. Парадоксально, но в Украине и сейчас ее продают за такие деньги.

В 1982 году ВАЗ-2107 была заявлена как топовая модель АвтоВАЗа. Конструктивных отличий от базовой модели 2105 не было

Кто сегодня покупает ВАЗ-2107? Спрос на подержанные "семерки" объясняется несколькими факторами:

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Доступность в цене

Доступность запчастей разного качества

Неприхотливость и доступность сервиса

Достаточная надежность

Комфорт по сравнению с б/у машинами более низкого класса

Пригодность к плохим дорогам

Технические характеристики ВАЗ-2107

"Седьмая" модель базируется на платформе ВАЗ-2101 образца 1970-го года. Соответственно, даже в инжекторной модификации ее двигатели не отличаются экономичностью: автомобиль потребляет 7,4 л – 10,6 л/100 км в зависимости от режима движения. Машина комплектовалась целой гаммой моторов, как карбюраторных, так и впрысковых, при рабочем объеме 1,3 – 1,7 л они развивают 69 – 80 л.с. Все двигатели хорошо известны автомеханикам, и в гаражных условиях ремонтируются без проблем.

Под капотом ВАЗ-2107 можно найти один из дюжины бензиновых моторов объемом 1,3 – 1,7 л. Инжекторные варианты удобнее в пользовании, но дороже в содержании

Трансмиссия исключительно механическая 4-х или 5-ступенчатая. Привод у ВАЗ-2107 на задние колеса, и для данного сегмента это явный плюс, поскольку при такой схеме автомобиль проще ремонтировать: ведущий мост, МКП и трансмиссионный вал можно снимать по отдельности и без специального оборудования.

Чем плоха "семерка"

"Семерку" создавали для своего времени и не для тех целей, ради которых покупают эту модель сегодня. Если в 1980-е это был престижный седан, то сегодня небогатым покупателям хотелось бы получить что-то более практичное – с большим багажником и трансформациями салона. Таким образом, мы дошли до минусов ВАЗ-2107.

Минусы

Непрактичный тип кузова

Неэкономичный силовой агрегат

Изношенность многих экземпляров

Низкое качество многих запчастей

Отсутствие комплектаций с АКП

Большинство недостатков ВАЗ-2107 вполне весомые, но для неприхотливых покупателей они или несущественные, или преодолеваются благодаря решимости и слесарным навыкам владельцев.

В экземплярах ВАЗ-2107 советского периода более богатое оснащение, чем в поздних версях, когда "семерка" уступила корону топ-модели семейству "Самара"

Как выбирать ВАЗ-2107

Из всех "классических" моделей ВАЗа именно 2107 имеет наибольшее количество хорошо сохранившихся экземпляров. На то есть несколько причин, скажем только, что из 3 млн.123 тыс. выпущенных экземпляров “семерки” большое количество находится в Украине и выбор, как говорится, есть. Кстати, 128 тыс. ВАЗ-2107 было собрано в Украине – в Запорожье, Кременчуге, Черкассах и Луцке.

Самое главное – найти машину с хорошим состоянием кузова, точнее – с не ржавым. Поскольку сварочные работы повлекут за собой большие расходы. Да и с качественными кузовными запчастями для "Жигулей" настоящая проблема: они либо слишком дороги, либо нуждаются в доработке при установке. Поэтому не следует бояться экземпляров "семерки" советского производства, с "задутыми" еще при покупке порогами и лонжеронами.

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В случае с покупкой ВАЗ-2107 не проблема также машина с "переваренным" кузовом. Ведь когда-то это был дорогой и престижный автомобиль, на качественный ремонт и антикоррозийную защиту которого владельцы не скупились. Главное – убедиться, что ремонт был выполнен правильно и не вчера (поскольку реставрация "на продажу" предусматривает использование дешевых запчастей и материалов).

Многие из покупателей сознательно выбирают карбюраторные моторы ВАЗ-2107. На рынке есть машины и с инжекторным двигателем, но его топливная система нуждается в больших расходах на ремонт и квалифицированном сервисе. В то время как карбюратор можно чистить и регулировать своими силами даже при безгаражной эксплуатации.

Подвеска ВАЗ-2107 как на сегодня довольно сложная, но ее легко ремонтировать, а главное – она ​​не боится неровных дорог, обеспечивая комфорт на ухабах

Что касается других агрегатов "ноль седьмой" – все они ремонтопригодны, для них есть как дешевые низкокачественные запчасти, так и более дорогие среднего уровня качества. При желании можно найти даже высококачественные детали европейских брендов, изготовленные на заказ европейских импортеров ВАЗа. Особое внимание при покупке советуем уделить разве что заднему мосту: когда редуктор "воет", его замена или ремонт может стать в копеечку, поэтому как минимум это повод для торга.

Тюнинг ВАЗ-2107

Когда говорят о тюнинге ВАЗовской “классики”, прежде всего имеют в виду не подрезку пружин и не инсталляцию 2,0-литрового японского двигателя, а приведение автомобиля к современным эксплуатационным требованиям. Например, очень часто владельцы заменяют сиденья на кресла от иномарок, делают шумоизоляцию, устанавливают более эффективную оптику.

ВАЗ-2107 в свое время был топовой моделью автозавода в Тольятти, и ее салон довольно богат по меркам начала 1980-х

Распространенный тюнинг ВАЗов – установление вместо штатной четырехступки 5-ступенчатой ​​МКП (хотя на поздних "семерках" такая коробка ставилась с завода). Причем часто для этого берут ввезенную из Польши 5-ступку от Fiat 125р или FSO Polonez. При большом желании можно установить даже GM-овский "автомат" GM 3L30 (TH180). Эта распространенная гидромеханическая автоматическая коробка монтируется с минимальными переделками, ведь в свое время такая комплектация ВАЗ-2107 Automatic предлагалась дилерами Lada в Европе и Канаде.

Рекомендация Авто24

Если вам нужен недорогой и неприхотливый автомобиль, ВАЗ-2107 вполне может быть вашим вариантом. Учтите только две подсказки: ищите как можно лучше сохранившийся экземпляр и не зацикливайтесь именно на “семерке” – поверьте, ее отличия от -2105, -2106, -2103 для вас будут несущественны. Да и другие заднеприводные модели ВАЗа отличаются от "ноль седьмой" второстепенными факторами, которые в нашем случае вряд ли имеют ключевое значение.

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