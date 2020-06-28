Карантин змушує українців їздити на усьому, що ще має таку здатність. З цієї точки зору ВАЗ-2107 - не найгірший варіант.

Сьогодні ВАЗ-2107 – зовсім не те, чим він був тридцять років тому. У лінійці “АвтоВАЗу” це була “топова” модель. Але за кордоном це був один з найдешевших легковиків в світі – ціною близько $2500. Парадоксально, але в Україні і зараз її продають за такі гроші.

У 1982 році ВАЗ-2107 була заявлена як топова модель АвтоВАЗу. Конструктивних відмінностей від базової моделі 2105 практично не було.

Хто сьогодні купує ВАЗ-2107? Попит на вживані “сімки” пояснюється кількома факторами:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибираємо перший автомобіль для новачка

Доступність за ціною

Доступність запчастин різної якості

Доступність та невибагливість сервісу

Достатня надійність

Комфорт у порівнянні з однолітками більш низького класу

Придатність до поганих шляхів



Технічні характеристики ВАЗ-2107

“Сьома” модель базується на платформі ВАЗ-2101 зразку 1970-го року. Відповідно, навіть в інжекторній модифікації її двигуни не відрізнялися економічністю: автомобіль споживає 7,4 л – 10,6 л/100 км в залежності від режиму руху. Машина комплектувалася цілою гаммою моторів, як карбюраторних, так і інжекторних, при робочому об’ємі 1,3 – 1,7 л вони розвивають 69 – 80 к.с. Усі двигуни добре відомі автомеханікам, та й в гаражних умовах ремонтуються без проблем.

Під капотом ВАЗ-2107 можна знайти один з дюжини бензинових моторів об’ємом 1,3 – 1,7 л. Інжекторні варіанти зручніші в користуванні, але дорожчі в утриманні

Трансмісія виключно механічна 4-х, або 5-ступінчаста. Привід у ВАЗ-2107 на задні колеса, і для даного сегменту це явний плюс, оскільки за такої схеми автомобіль простіше ремонтувати: ведучий міст, МКП та трансмісійний вал можна знімати кожен окремо і без спеціального обладнання.

Чим погана “сімка”

“Сімку” створювали для свого часу і не для тих цілей, заради яких купують цю модель сьогодні. Якщо у 1980-ті це був престижний седан, то сьогодні небагатим покупцям хотілося б отримати щось більш практичне – з великим багажником і трансформаціями салону. Таким чином, ми дійшли до мінусів ВАЗ-2107.

Мінуси

Непрактичний тип кузова

Неекономічний силовий агрегат

Зношеність багатьох екземплярів

Низька якість багатьох запчастин

Відсутність комплектацій с АКП

Більшість недоліків ВАЗ-2107 цілком вагомі, але для невибагливих покупців вони або несуттєві, або долаються завдяки рішучості та слюсарним навичкам власників.

У екземплярів ВАЗ-2107 радянського періоду більш багате оснащення, ніж у пізніх версій, коли “сімка” поступилася короною топ-моделі сімейству “Самара”

Як вибирати ВАЗ-2107

З усіх “класичних” моделей ВАЗу саме 2107 має найбільшу кількість добре збережених екземплярів. На те є кілька причин, скажемо лише, що із 3 млн. 123 тис. випущених “сімок” велика кількість перебуває в Україні і вибір, як то кажуть, є. До слова, 128 тис. ВАЗ-2107 було складено в Україні – у Запоріжжі, Кременчуку, Черкасах і Луцьку.

Найголовніше – знайти машину з добрим станом кузова, в розумінні – з не іржавим. Оскільки зварювальні роботи потягнуть за собою великі витрати. Та й з якісними кузовними запчастинами для “Жигулів” справжня проблема: вони або надто дорогі, або потребують доопрацювання при встановленні. Тому не слід боятися екземплярів “сімки” ще радянського виробництва із “задутими” ще при купівлі порогами та лонжеронами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Яким був перший передньопривідний автомобіль України

У випадку з купівлею ВАЗ-2107 не проблема також машина з “перевареним” кузовом. Адже колись це був дорогий і престижний автомобіль, на якісний ремонт і антикорозійний захист якого власники не шкодували грошей. Головне – переконатися, що ремонт було виконано правильно і не учора (оскільки реставрація “на продаж” передбачає використання дешевих запчастин і матеріалів).

Багато покупців свідомо обирають карбюраторні мотори ВАЗ-2107. На ринку є машини з інжекторним двигуном, але його паливна система потребує більше коштів і кваліфікованого сервісу, в той час як карбюратор можна чистити і регулювати своїми силами навіть при безгаражній експлуатації.

Підвіска ВАЗ-2107 як на тепер доволі складна, але її легко ремонтувати, а головне – вона не боїться нерівних шляхів, забезпечуючи комфорт на вибоїнах

Щодо інших агрегатів “нуль сьомої” - всі вони ремонтопридатні, до них є як дешеві низькоякісні запчастини, так і більш дорогі середнього рівня якості. За бажання можна знайти навіть високоякісні деталі європейських брендів, виготовлені на замовлення європейських імпортерів ВАЗів. Особливу увагу при купівлі радимо приділити хіба що задньому мосту: якщо його редуктор “виє”, його заміна або ремонт може стати в копієчку, тож як мінімум це привід для торгу.

Тюнінг ВАЗ-2107

Коли говорять про тюнінг ВАЗівської “класики”, перш за все мають на увазі не підрізку пружин і не інсталяцію 2,0-літрового японського двигуна, а доведення автомобіля до сучасних експлуатаційних вимог. Наприклад, дуже часто власники заміняють сидіння на крісла від іномарок, роблять шумоізоляцію, встановлюють більш ефективну оптику.

ВАЗ-2107 свого часу був топовою моделлю автозаводу в Тольятті, тож її салон доволі багатий за мірками початку 1980-х

Дуже поширений тюнінг ВАЗів – встановлення замість штатної чотирьохступки 5-ступеневої МКП (хоча на пізніх “сімках” така коробка ставилася з заводу). Причому часто для цього беруть завезену з Польщі 5-ступку від Fiat 125р або FSO Polonez. За великого бажання можна встановити навіть GM-івський “автомат” GM 3L30 (TH180). Ця гідромеханічна автоматична коробка монтується з мінімальними переробками, адже свого часу така комплектація ВАЗ-2107 Automatic пропонувалася дилерами Lada у Європі та Канаді.

Рекомендація Авто24

Якщо вам потрібен недорогий і невибагливий автомобіль, ВАЗ-2107 цілком може бути вашим варіантом. Візьміть до уваги тільки дві підказки: шукайте якомога краще збережений екземпляр і не зациклюйтесь саме на “сімці”: повірте, її відмінності від -2105, -2106, -2103 для вас будуть несуттєві. Та й інші задньопривідні моделі ВАЗу відрізняються від “нуль сьомої” другорядними факторами, які у нашому випадку навряд чи мають ключове значення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як перевірити двигун: нова технологія leak-test