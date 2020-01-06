При покупці вживаного автомобіля архіважливо отримати інформацію про ступінь зносу циліндро-поршневої групи двигуна. Досить повну картину дає leak-тест, він же тест на витік.

Ні комп'ютерний сканер з мотор-тестером, ні замір компресії компресометром не видають всіх проблем двигуна. Перш за все власника цікавить стан циліндро-поршневої групи, яка зношується в першу чергу і ремонт якої фактично означає капремонт двигуна.

Прилад для перевірки витоку повітря в двигуні (leak-тест) влаштований нескладно і коштує недорого.

Один з найважливіших параметрів – ступінь механічного зносу поршнів, їхніх кілець і циліндрів в практиці вітчизняного автосервісу прийнято визначати виміром компресії. Фактично це замір тиску, який може накачати поршень в циліндр під час прокрутки мотора стартером.

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Але виходить так, що двигун може обдурити діагноста і його компресометр: стерті або завислі маслоз'ємні кільця залишають на стінках циліндра настільки багато масла, що воно герметизує нещільність в зоні стінка циліндра – компресійне кільце. Тому при вимірі поршень нагнітає в циліндрі досить високий тиск, близький до норми – у той час як насправді двигуну потрібно як мінімум розбирання для заміни кілець.

Діагностика на витік

Більш точним в даному випадку можна вважати leak-тест – діагностику на витік повітря. Вона також визначає стан тертьових поверхонь циліндро-поршневої групи, виходячи з тиску в циліндрі. Тільки повітря в нього нагнітає не сам двигун при провертанні стартером, а магістраль стисненого повітря на СТО. І ступінь витоку визначається не манометром-компресометром, а відразу кількома манометрами, які фіксують падіння встановленого тиску протягом певного часу.

Шкала правого манометра розмічена у відсотках (витік повітря) і кольоровими секторами: добре, задовільно, погано.

Для leak-тесту використовується нескладний прилад, що представляє собою пару манометрів з кранами і шлангами. Один прилад відображає тиск, який діагност встановлює в циліндрі, другий – витік повітря з нього у відсотках. Перед виміром поршень встановлюють в ВМТ на такті стиснення, коли кільця знаходяться в зоні найбільшого зносу, а всі клапани закриті. Один з штуцерів приладу підключається до магістралі стисненого повітря СТО, другий – до свічкового отвору досліджуваного циліндра.

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Метод дозволяє визначити, де саме відбувається витік: через клапани, кільця, тріщини головки або блоку. Завдяки високому тиску повітря (4 – 8 бар) при витоку воно видає свист. Якщо він долинає з маслозаливної горловини – нещільно прилягають кільця, якщо з повітряного фільтра – винні впускні клапани або тріщини в головці, якщо з вихлопної системи – проблема у випускних клапанах.

Визначити, через яку саме нещільність тікає повітря, можна по звуку – за допомогою стетоскопа або просто "на слух".

Особливої кваліфікації для успішного проведення leak-тесту не потрібно, з ним впорається звичайний автомеханік або моторист СТО. Прилад також коштує недорого – ціна найпростішого стартує від 1,5 тис. грн. До слова сказати, метод діагностики з витоку з'явився не вчора, але з якоїсь причини не отримав великого поширення – і абсолютно незаслужено.

Рекомендація Авто24

Визначаючи стан двигуна, не пошкодуйте часу і грошей на хорошу діагностику. Це допоможе уникнути значних витрат у майбутньому, адже ремонт силового агрегату – один з найбільш витратних як за вартістю запчастин, так і послуг. Врахуйте тільки, що до будь-якого ефективного інструменту обов'язково потрібен досвідчений фахівець-діагност, який правильно витлумачить показання приладів.

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