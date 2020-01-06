При покупке подержанного автомобиля архиважно получить информацию о степени износа цилиндро-поршневой группы двигателя. Достаточно полную картину дает leak-тест, он же тест на утечку.

Ни компьютерный сканер с мотор-тестером, ни замер компрессии компрессометром не выдают всех проблем двигателя. Прежде всего владельца интересует состояние цилиндро-поршневой группы, которая изнашивается в первую очередь и ремонт которой фактически означает капремонт двигателя.

Прибор для проверки утечки воздуха в двигателе (leak-тест) устроен несложно и стоит недорого.

Один из самых важных параметров – степень механического износа поршней, их колец и цилиндров в практике отечественного автосервиса принято определять замером компрессии. Фактически это замер давления, которое может накачать поршень в цилиндр во время прокрутки мотора стартером.

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Но получается так, что двигатель может обмануть диагноста и его компрессометр: стертые или зависшие маслосъемные кольца оставляют на стенках цилиндра настолько много масла, что оно герметизирует неплотность в зоне стенка цилиндра – компрессионное кольцо. Поэтому при замере поршень нагнетает в цилиндре достаточно высокое давление, близкое к норме – в то время как на самом деле двигателю требуется как минимум разборка для замены колец.

Диагностика на утечку

Более точной в данном случае можно считать leak-тест – диагностику на утечку воздуха. Она также определяет состояние трущихся поверхностей цилиндро-поршневой группы, исходя из давления в цилиндре. Только воздух в него нагнетает не сам двигатель при проворачивании стартером, а магистраль сжатого воздуха на СТО. И степень утечки определяется не манометром-компрессометром, а сразу парой манометров, которые фиксируют падение установленного давления в течение определенного времени.

Шкала правого манометра разградуирована в процентах (утечка воздуха) и цветными секторами: хорошо, удовлетворительно, плохо.

Для leak-теста используется несложный прибор, представляющий собой пару манометров с кранами и шлангами. Один прибор отображает давление, которое диагност устанавливает в цилиндре, второй – утечку воздуха в процентах. Перед замером поршень проверяемого цилиндра устанавливают в ВМТ на такте сжатия, когда кольца находятся в зоне наибольшего износа, а все клапаны закрыты. Один из штуцеров прибора подключается к магистрали сжатого воздуха, второй – к свечному отверстию исследуемого цилиндра.

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Метод позволяет определить, где именно происходит утечка – через клапаны, кольца, трещины головки или блока. Благодаря высокому давлению воздуха (4 – 8 бар) при утечке он издает свист. Если он доносится из маслозаливной горловины – неплотно прилегают кольца, если из воздушного фильтра – виноваты впускные клапаны или трещины в головке, если из выхлопной системы – проблема в выпускных клапанах.

Определить, через какую именно неплотность убегает воздух, можно по звуку – при помощи стетоскопа или просто “на слух”.

Особой квалификации для успешного проведения leak-теста не требуется, с ним справляется обычный автомеханик или моторист СТО. Прибор также стоит недорого – цена простейшего стартует от 1,5 тыс. грн. К слову сказать, метод диагностики по утечке появился не вчера, но по какой-то причине не получил большого распространения – и совершенно незаслуженно.

Рекомендация Авто24

Определяя состояние двигателя, не пожалейте времени и денег на хорошую диагностику. Это поможет избежать значительных расходов в будущем, ведь ремонт силового агрегата – один из самых затратных что поцене запчастей, что по стоимости услуг. Учтите только, что к любому эффективому инструменту обязательно нужен опытный специалист-диагност, который правильно истолкует показания приборов.

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