Якщо законопроект стане законом – за бюджетні кошти можна буде купляти лише автомобілі вітчизняного виробництва.

У Верховній Раді вже зареєстрували законопроект “Про публічні закупівлі” щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості.

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Проектом Закону пропонується тимчасово, з 1 січня 2021 року строком на десять років, встановити особливості здійснення процедур закупівлі окремих товарів. Зокрема, встановлюється перелік товарів, щодо яких використання вимог локалізації стає обов’язковим при проведенні публічних закупівель. До переліку включено також і автотранспортну техніку.

Депутати пропонують допускати до участі в публічних закупівлях продукцію, виключно у випадку, якщо ступень локалізації її виробництва в Україні перевищує або дорівнює визначеному значенню. Для вантажних авто та спец транспорту ступень локалізації має бути не менш 25% у 2021 році та 40% починаючи з 2024 року, для решти автотранспортних засобів 35% та 50% відповідно.

Актуальність цього заходу зумовлена необхідністю оновлення рухомого складу наземного громадського транспорту, рухомого складу залізниці, комунальної техніки, будівельної техніки, техніки спеціального призначення, обладнання, продукції енергетичного машинобудування, що відбуватиметься за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, а також необхідністю стимулювання зайнятості населення, модернізації та забезпечення сталого розвитку економіки України.

Особливої актуальності ці заходи набувають в умовах довготривалих карантинних заходів через виникнення та поширення COVID -19 та розгортання світової фінансово-економічної кризи, пояснюють свою ініціативу парламентарі.

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