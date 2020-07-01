Французский автопроизводитель провел онлайн-презентацию нового поколения модели, которая ранее успела побывать хэтчбеком, купе с формами хэтчбека, седаном и поделиться именем с парой кроссоверов: С4 Cactus и С4 Aircross. Теперь это что-то совсем другое.

Новый С4 заменит сразу две модели Citroën: собственно, хэтчбек C4 и С4 Cactus. Он взял лучшее от каждого из них – стремительный силуэт от первого и поднятый кузов с большими колесами до 18 дюймов, от второго. Такое сочетание дает в результате кросс-хэтчбек, однако это еще не все. У него купеобразные формы и версия ë-C4.

Читайте также: Toyota стала самым дорогим автомобильным брендом, а Tesla вошла в ТОП 5

В 2020 году компания Citroën запускает программу "Доступные электромобили для всех", представляя шесть новых моделей с электрическим двигателем. С запуском нового ë-C4 бренд продолжает свою стратегию электрификации и открывает новую главу в сегменте кросс-хэтчбеков.

Фото: Citroën C4 и ë-C4 2020 / Citroën

Новый C4 отвечает всем потребностям рынка и несет в себе все фирменные черты Citroën:

Новая концепция: кросс-хэтчбек с поднятым кузовом на больших колесах, аэродинамическим силуэтом, а также дерзким и ярким дизайном и многочисленными возможностями индивидуализации;

Выбор силовых установок: новый, полностью электрический, ë-C4 станет пятой моделью в рамках стратегии электрификации Citroën, после C5 Aircross Hybrid, Ami, ë-Jumpy и ë-SpaceTourer. Новый C4 также будет доступен с бензиновым и дизельным двигателями;

Комфорт на борту: программа Citroën Advanced Comfort, включающей подвеску Progressive Hydraulic Cushions, сиденья Advanced Comfort. Ощущение комфорта усиливается благодаря 20 системам помощи водителю, включая систему полуавтономного вождения 2-го уровня Highway Driver Assist и шесть сервисов для подключения. Еще больше комфорта в новом электрическом ë-C4 достигается благодаря концепции ë-Comfort.

По сравнению с хэтчбеком второго поколения, новый С4 длиннее на 31 мм (4360 мм), шире на 11 мм (1800 мм) и выше на 36 мм (1525 мм). Расстояние между осями теперь составляет 2670 мм – на 62 больше, чем у хэтча. Клиренс новинки составляет 156 мм.

Салон снабжен всеми технологическими и стилистическими атрибутами современного французского автомобиля от цифровой панели приборов и безрамочных сенсорного экрана мультимедийной системы в РФ "игрушечного" селектора коробки передач. Рядом с ним расположены кнопки для настройки режимов движения – Eco, Normal, Sport. Одной из особенностей рабочего пространства нового С4 является встроенная в панель перед пассажиром система фиксации планшета Smart Pad Support со специальными держателями для Apple iPad Air 2 и Samsung Tab A 10,5 "(или с универсальными креплениями для других моделей). Для хранения гаджета предусмотрен специальный скрытый отсек с мягким нескользящим покрытием. В целом же в салоне насчитывается 19 ниш, полочек и емкостей общей вместимостью 39 литров.

Citroën C4 нового поколения будут предлагать с бензиновыми моторами мощностью 100, 130 или 155 л.с. в паре с шестиступенчатой ​​механикой и восьмидиапазонним автоматом для старшей версии. Также будут доступны дизельные версии с мотором на 110 и 130 л.с.

Электрический ё-С4 получит 136-сильный электромотор и батарею на 50 кВт*ч, которая позволит покрывать до 350 км на одном заряде. Максимальная скорость электрического кросс-хэтча составляет 150 км/ч, а ускорение до сотни в режиме Sport занимает 9,7 секунды. Зарядка от 100-киловаттного устройства позволит пополнить запас энергии до 80% за 30 минут, а с 0 на 100% от бытовой электросети потребуется 24 часа.

Прием заказов на новый C4 в Европе производитель обещают открыть осенью, а первые автомобили передать клиентам до конца 2020 года. Цены будут объявлены позже. Появление в Украине электрической версии нового С4 пока под вопросом.

Смотрите также: Как выглядит базовая версия новой Skoda Octavia: фото