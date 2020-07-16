Нинішньому поколінню Camry вже більше трьох років, що означає обов'язкову модернізацію. Японці освіжили спочатку американські версії моделі.

Головним аспектом оновлення Toyota Camry стала поява нової версії фірмового комплексу електронних помічників Toyota Safety Sense 2.5.

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Комплекс Safety Sense 2.5 відрізняється від версії 2.0 більш якісними камерами і датчиками, котрі значно краще рацюють в умовах слабкогої освітлення. Крім того, електроніка навчилася розпізнавати велосипедистів, пішоходів і автомобілі, що рухаються зустрічним курсом, у седана з'явився “розумніший” адаптивний круїз-контроль, асистент зміни смуги, а також можливість автоматичного підрулювання у критичних ситуаціях на дорозі. Оновлена версія системи з часом з’явиться і на інших моделях марки.

Фото: Toyota Camry 2021 / Toyota

Візуальні зміни седана зводяться до традиційних деталей – обвіс, решітка радіатора з вбудованою камерою, нові колісні диски. Основною зміною в салоні стали нові дисплеї мультимедійної системи, котрі тепер мають горизонтальну орієнтацію. Базовим, як і раніше, буде 7-дюймовий монітор, а дорожчим версіям покладений 9-дюймовий екран, замість нинішнього 8-дюймового. Ще один 7-дюймовий екран тепер виконує роль панелі приладів.

Фото: Toyota Camry XSE Hybrid 2021 / Toyota

Лінійка двигунів для оновленої Camry не змінилась. Як і раніше, модель пропонується з двома атмосферними моторами – 2.5 (208 к.с.) і 3.5 (305 к.с.) або гібридною силовою установкою з віддачею у 211 к.с

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