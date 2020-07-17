Новинка немного слабее и немного дешевле 911 Turbo S.

Porsche 911 Turbo без буквы S будет доступен в кузовах купе и кабриолет с начала следующего года.

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Новая версия спорткара оснащается тем же 3,8-литровым оппозитником с турбонаддувом, что и Turbo S, однако производит 580 л.с. и 750 Нм, вместо 650 л.с. и 800 Нм у S. Меньшая мощность почти не отразилась на динамике модели – 2,8 секунды до сотни против 2,7. Максимальная скорость 911 Turbo составляет 320 км/ч, что на десяток меньше Turbo S.

Новинка имеет ту же восьмискоростную трансмиссию с полным приводом, адаптивной подвеской PASM с возможностью уменьшения дорожного просвета на 10 мм и пакетом Sport Chrono, что и старшая версия модели. Опционально доступны активные стабилизаторы поперечной устойчивости. Тормозные механизмы в 911 Turbo немного проще чем компоненты S-версии.

Фото: Porsche 911 Turbo / Porsche

Цены на спорткар пока названы только для рынка США, где 911 Turbo оценивается минимум в 170 800 долларов за купе и 183 600 долларов за кабриолет. Для сравнения: стартовая стоимость купе 911 Turbo S в США составляет 203 500 долларов.

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