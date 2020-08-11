Ранее тем же двигателем начали оснащать кроссовер Levante, а теперь к нему присоединилась и пара седанов. Все обозначены, как Trofeo.

Линейка спортивных версий Maserati Trofeo пополнилась двумя седанами: Ghibli и Quattroporte. Вместе с кроссовером Levante, представленным чуть раньше, они образуют итальянский триколор.

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В обоих "горячих" новинок под капотами 3,8-литровые V8 от Ferrari, как и у кроссовера. Он производит те же 590 л.с. и 730 Нм, а сочетается с 8-ступенчатым автоматом ZF и задним приводом, с механическим дифференциалом повышенного трения.

Фото: ленейка Maserati Trofeo / Maserati

Maserati Ghibli Trofeo с V8 ускоряется до 100 км/ч за 4,3 секунды, а большая и более тяжелая Quattroporte Trofeo делает это за 4,5 секунды. Максимальная скорость в обоих случаях составляет 326 км/ч. Напомним, кроссовер Levante Trofeo с тем же мотором тратит на ускорение до сотни 4,1 секунды, а максимальная скорость ограничена отметкой в 302 км/ч.

Оба "Трофейные" седаны получили динамическую систему контроля устойчивости (Integrated Vehicle Control) по спортивному ездовому режиму Corsa и лонч-контролю. Все это есть и у кроссовера.

Ghibli и Levante в исполнении Trofeo отличаются 21-дюймовыми алюминиевыми дисками Orione (в Levante они 22-дюймовые), младшая модель также может похвастаться вентилируемым капотом. Вышивка Trofeo на подголовниках, отделка натуральной кожей Pieno Fiore и специфическая графика приборов подчеркивают спортивный характер седанов внутри. Обе новинки получили модернизированный комплекс помощи водителю и новую мультимедийную систему с 10,1-дюймовым экраном.

Maserati рассчитывает начать продажи Ghibli Trofeo и Levante Trofeo в четвертом квартале этого года, цены пока не объявлены, однако представление о разнице между стандартными моделями и спортивными дает прайс-лист Levante, который в исполнении Trofeo оказался дороже версии Levante GTS более чем на 40 тысяч евро.

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