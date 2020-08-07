Премиальный бренд General Motors, представил свой первый полностью электрический кроссовер Cadillac Lyriq, который выйдет на рынок в конце 2022 или в начале 2023 года.

Бренд Cadillac, принадлежащей General Motors, представил свой первый полностью электрический кроссовер: модель Lyriq, которая относится к премиум-классу, выйдет на рынок в конце 2022 или в начале 2023 года.

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Lyriq разработан с нуля и показывает, как будут выглядеть все будущие электрокары марки Cadillac. У него длинная колесная база, фонари на боковых оконных стойках, 22-дюймовые диски, и огромный 33-дюймовый дисплей почти во всю ширину передней панели. Запас хода на одном заряде – почти полтысячи километров.

Электрокар будет доступен в исполнении с передним или полным приводом. Батарея емкостью 100 кВт*ч обеспечит пробег в 480+км. Динамические характеристики пока не раскрываются.

Фото: Cadillac Lyriq / Cadillac

Новинка оснащуватимть по последнему слову техники – современными системами помощи водителю в комплексе SuperCruise и передовыми средствами безопасности. Среди прочего, электрокар сможет самостоятельно приехать с парковки к водителю, как это делают автомобили Tesla в режиме Summon.

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