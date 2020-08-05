Создатель McLaren F1 выпустил собственный автомобиль под брендом имени себя.

Хотя у знаменитого McLaren F1 уже есть наследник – Speedtail, дизайнер и инженер Гордон Мюррей решил создать преемника своего знаменитого детища. Свой автомобиль он назвал T.50 и это название с двойным символизмом.

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Мюррей посвятил автомобилям свою жизнь и его карьера в этой области продолжается уже полвека. За это время он успел поработать над 49 автомобильными проектами, а первый автомобиль собственной марки стал 50-м. Эти цифры и отражены в названии суперкара.

Среднемоторное заднеприводное купе с инновационными технологиями и гипер-возможностями Мюррей анонсировал еще в 2017 году. Теперь же компания GMA полностью раскрыла его дизайн, обнародовала характеристики и рассказала о ценах и планах производства. Британцы планируют начать производство в январе 2022 года и собрать всего 100 таких машин. Каждая стоимостью от 2,36 миллиона фунтов – 2,615 млн евро или 85,581 млн гривен.

Фото: GMA T.50 / Gordon Murray Automotive

4,3-метровый трехместный суперкар имеет колесную базу в 2,7 метра и разноразмерные колею и клиренс спереди и сзади: расстояние между передними колесами составляет 1586 мм, а между задними – 1525 мм, дорожный просвет спереди – 120, а сзади – 140 мм. Масса суперкара – 986 килограмм, благодаря повсеместному использованию карбона и алюминиевых сплавов.

В движение автомобиль приводит 3,9-литровый атмосферный V12 от Cosworth, модифицированный Мюрреем. Он весит 178 кг и является самым легким среди себе подобных. Титан-алюминиевый мотор работает в паре с шеститупенчатой механической коробкой передач Xtrac и генерирует 663 л. с. мощности и 467 Нм крутящего момента. При этом, в режиме V-Max Boost силовая установка кратковременно способна выдавать мощность в 700 л.с. В ой же время режим GT, предназначен для ежедневных поездок, ограничивает мощность до 600 л.с., обеспечивая меньшее потребление горючего.



Фото: Гордон Мюррей за рулем GMA T.50 / Gordon Murray Automotive

Дизайн автомобиля намеренно сделан максимально лаконичным, без лишних кузовных элементов и вентиляционных отверстий. При этом, Мюррей с гордостью говорит о непревзойденных аэродинамических показателях, которые достигаются благодаря формам кузова и 40-сантиметровому "вентилятору" на корме.

10-страничный пресс-релиз в самых ярких красках описывает новый суперкар. Сообщается, что все его компоненты имеют британское происхождение, а 74-летний Гордон Мюррей намерен встречаться с каждым клиентом лично для обсуждения программы персонализации.

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