Трековый спорткар называют наследником Miura Jota и Diablo GTR, а владельцы Essenza SCV12 объединятся в закрытый гоночный клуб.

Технические характеристики Lamborghini Essenza SCV12 были раскрыты более месяца назад, и внешний вид уже не был особой тайной, однако сегодня компания из Сант-Агата-Болоньезе обнародовала полноценные фото и видео об этом проекте.

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Lamborghini Essenza SCV12 – это лучшее из того, что компания может предложить на сегодняшний день любителям трековых гонок, уверяет гендиректор Стефано Доменикали. Техническая часть новинки является результатом работы подразделения Lamborghini Squadra Corse, а за эстетику отвечала дизайн-студия Lamborghini Centro Stile.

Фото: Lamborghini Essenza SCV12 / Lamborghini

Гиперкар получил самый мощный атмосферный V12 из всех, когда-либо устанавливались на суперкары Lamborghini. Мощность агрегата на колесах составляет "более 830 л.с.", сообщает производитель. Особое звучание агрегата предоставляет выхлопная система Capristo. Двигатель сочетается с новой шестиступенчатой ​​секвентальной коробкой, которая выполняет несущую функцию для задней подвески.

Карбоновый монокок позволил получить легкий кузов и хорошее соотношение массы к мощности: 1,66 л.с. на 1 кг. Аэродинамический кузов и обвес гиперкара с элементами Huracan Super Trofeo Evo и Huracan GT3 Evo, генерирует 1200 кг прижимной силы на скорости в 250 км/ч. "Ессенца" отвечает требованиям FIA для гоночных прототипов класса GT.

Lamborghini соберет лишь 40 экземпляров Essenza SCV12. Владельцы автомобилей автоматически станут участниками закрытого гоночного клуба с персональными гаражами в Сант-Агата-Болоньезе. Специально для них Lamborghini уже со следующего года будет проводить трек-дни на различных трассах по всему миру.

Пакет услуг также включает водительскую подготовку от про-пилотов Lamborghini, техподдержку на треке, возможность круглосуточно следить за своей машиной в гараже через специальное приложение. Стоимость всех этих возможностей итальянцы раскроют только в частной беседе с покупателями. Не исключено, что автомобили будут доступны в той или иной форме подписного сервиса, который не предусматривает владение имуществом в традиционном понимании.

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