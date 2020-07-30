Срековий спорткар називають спадкоємцем Miura Jota і Diablo GTR, а власники Essenza SCV12 об'єднаються в закритий гоночний клуб.

Технічні характеристики Lamborghini Essenza SCV12 були розкриті більше місяця тому, та й зовнішній вигляд вже не був особливою таємницею, однак сьогодні компанія з Сант-Агата-Болоньєзе оприлюднила повноцінні фото та відео про цей проект.

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Lamborghini Essenza SCV12 – це найкраще з того, що компанія може запропонувати на сьогоднішній день любителям трекових перегонів, запевняє гендиректор Стефано Доменікалі. Технічна частина новинки є результатом роботи підрозділу Lamborghini Squadra Corse, а за естетику відповідала дизайн-студія Lamborghini Centro Stile.

Фото: Lamborghini Essenza SCV12 / Lamborghini

Гіперкар отримав найпотужніший атмосферний V12 з усіх, що будь-коли встановлювалися на суперкари Lamborghini. Потужність агрегата на колесах становить “більше 830 к.с.”, повідомляє виробник. Особливого звучання агрегату надає вихлопна система Capristo. Двигун поєднується з новою шестиступінчастою секвентальною коробкою, яка виконує несучу функцію для задньої підвіски.

Карбоновий монокок дозволив отримати легкий кузов і гарне співвідношення маси до потужності: 1,66 к.с. на 1 кг. Аеродинамічний кузов та обвіс гіперкара з елементами Huracan Super Trofeo Evo та Huracan GT3 Evo, генерує 1200 кг притискної сили на швидкості у 250 км/год. “Ессенца” відопідає вимогам FIA для гоночних прототипів класу GT.

Lamborghini збере лише 40 примірників Essenza SCV12. Власники автомобілів автоматично стануть учасниками закритого гоночного клубу з персональними гаражами в Сант'Агата-Болоньєзе. Спеціально для них Lamborghini вже з наступного року буде проводити трек-дні на різних трасах по всьому світу.

Пакет послуг також включає водійську підготовку від про-пілотів Lamborghini, техпідтримку на треку, можливість цілодобово стежити за своєю машиною в гаражі через спеціальний додаток. Вартість усіх цих можливостей італійці розкриють лише в приватній бесіді з покупцями. Не виключено, що автомобілі будуть доступні у тій чи іншій формі підписного сервісу, котрий не передбачає володіння майном у традиційному розумінні.

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