Компанія з українським корінням вже встигла зарекомендувати себе експертом у створенні техніки для бездоріжжя. Чергова креація Вахтанга Джукашвілі та Юлії Хомич трохи менша за славнозвісний Praetorian і збудована на базі фургона Volkswagen.

Torsus вивела в світ свою другу модель позашляхового пасажирського мікроавтобуса, меншу та доступнішу за Praetorian. Мінівен Terrastorm орієнтований, в першу чергу, на мандрівників, однак легко може бути пристосований під особливі потреби.

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Основою для новинки послужив Volkswagen Crafter. Серійний мікроавтобус значно модифікований, настільки, що “Торсус” говорить про Terrastorm як самостійну модель. Так, передня підвіска складається з посилених стійок McPherson з амортизаторами Bilstein B6, а у задній використовуються листові ресори Ironman 4x4 Load Plus або ж опційні амортизатори Profender Dakar.

Автобус підняли над землею на 290 мм, в тому числі за рахунок нових коліс з позашляховою гумою. Кути в'їзду і з'їзду Terrastorm – 26 і 20 градусів відповідно, він може долати броди глибиною до 700 мм.

Усі механічні вузли знизу захищені алюмінієвими екранами товщиною 5 мм. Сам кузов захищений нефарбованими пластиковими бамперами і силовими решітками, а на екстренний випадок є вбудована лебідка із зусиллям до 5,5 тонн.

У рух автобус приводить 2-літровий дизель з віддачею у 140 або 176 к.с., котрий працює у парі з шестиступінчастою механікою або восьмідіапазонним автоматом. Система повного приводу має блокування заднього диференціала.

Torsus Terrastorm може мати різні конфігурації салону, максимально можливо розмістити у салоні 20 пасажиро місць. “Террасторм” також може бути будинком на колесах, вантажним фургоном, машиною спецпризначення.



Бажаючі замовити Torsus Terrastorm, зможуть зробити це восени, новинка оцінюється мінімум у 57 461 євро.

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