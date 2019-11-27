Уже скоро на українсько-польському кордоні з’являться ось такі потужні, прохідні мобільні тепловізійні комплекси побудовані на базі всюдиходів Torsus Praetorian.

Їх отримають прикордонники на Львівщині та на Волині в рамках Програми транскордонного співробітництва “Польща – Білорусь – Україна 2014-2020”.Загальна частина грантових коштів за трьома проєктами для української сторони складає 3,49 млн євро.

Читайте також: В Україні випустять аналог Hummer H1

У рамках реалізації проєктів для Луцького, Львівського, Мостиського прикордонних загонів планується закупити 9 мобільних тепловізійних комплексів, 24 патрульних автомобілі та 385 одиниць засобів радіозв’язку. Уже найближчим часом очікується поставка першої партії мобільних тепловізійних комплексів до органів охорони кордону.

Також цікаво: Українські чиновники навчились "економити" на розмитненні авто