Уже скоро на украинско-польской границе появятся вот такие мощные, проходные мобильные тепловизионные комплексы построенные на базе вездеходов Torsus Praetorian.

Их получат пограничники на Львовщине и на Волыни в рамках Программы трансграничного сотрудничества "Польша – Беларусь – Украина 2014-2020". Общая часть грантовых средств по трем проэктам для украинской стороны составляет 3,49 млн евро.

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В рамках реализации проектов для Луцкого, Львовского, Мостиского пограничных отрядов планируется закупить 9 мобильных тепловизионных комплексов, 24 патрульных автомобиля и 385 единиц средств радиосвязи. Уже в ближайшее время ожидается поставка первой партии мобильных тепловизионных комплексов в органы охраны границы.

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