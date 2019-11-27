Служба безопасности Украины подозревает руководителей нескольких таможен ГФС в аферах с импортом автомобилей.

По мнению СБУ чиновники незаконно растаможили около 1000 автомобилей, "заработав" на этом 44 млн грн.

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Должностных лиц из Львовской, Ивано-Франковской и Ровненской таможни подозревают в махинациях с растаможкой элитных автомобилей из США. "Чиновники в интересах коммерческих структур сознательно занижали таможенную стоимость импортируемых из США машин", – сказано в сообщении пресс-службы СБУ.

По данным следователей, злоумышленники успели оформить незаконный ввоз около 1000 автомобилей. Сейчас решается вопрос об аресте 48 авто. "Также осуществляется документирование, что в нарушение требований Налогового кодекса Украины частное предприятие, выявленное СБУ, не зарегистрировало налоговые накладные на сумму почти 44 миллиона гривен по реализации транспортных средств", – добавили в пресс-службе.

Сейчас продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

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