Служба безпеки України підозрює керівників кількох митниць ДФС на оборудках з імпортом автомобілів.

На думку СБУ чиновники незаконно розмитнили близько 1000 автомобілів, "заробивши" на цьому 44 млн грн.

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Посадових осіб з Львівської, Івано-Франківської та Рівненської митниць підозрюють в махінаціях з розмитненням елітних автомобілів з США. "Чиновники в інтересах комерційних структур свідомо занижували митну вартість імпортованих з США машин", - сказано в повідомленні прес-служби СБУ.

За даними слідчих, зловмисники встигли оформити незаконне ввезення на близько 1000 автомобілів. Зараз вирішується питання про арешт 48 авто. "Також здійснюється документування, що в порушення вимог Податкового кодексу України приватне підприємство, викрито СБУ, не зареєструвало податкові накладні на суму майже 44 мільйони гривень з реалізації транспортних засобів", - додали в прес-службі.

Наразі триває досудове слідство за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

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