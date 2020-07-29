Компания с украинскими корнями уже успела зарекомендовать себя экспертом в создании техники для бездорожья. Очередная креация Вахтанга Джукашвили и Юлии Хомич немного меньше знаменитого Praetorian и построена на базе фургона Volkswagen.

Новинка Torsus вывела в свет свою вторую модель внедорожного пассажирского микроавтобуса, меньшую и более доступную чем Praetorian. Минивэн Terrastorm ориентирован, в первую очередь, на путешественников, однако легко может быть приспособлен под особые потребности.

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Основой для новинки послужил Volkswagen Crafter. Серийный микроавтобус значительно модифицированный, настолько, что “Торсус” говорит о Terrastorm, как о самостоятельной модели. Так, передняя подвеска состоит из усиленных стоек McPherson с амортизаторами Bilstein B6, а в задней используются листовые рессоры Ironman 4x4 Load Plus или же опциональные амортизаторы Profender Dakar.

Автобус подняли над землей на 290 мм, в том числе за счет новых колес с внедорожной резиной. Углы въезда и съезда Terrastorm – 26 и 20 градусов соответственно, он может преодолевать броды глубиной до 700 мм.

Все механические узлы снизу защищены алюминиевыми экранами толщиной 5 мм. Сам кузов защищен некрашенными пластиковыми бамперами и силовыми решетками, а на экстренный случай есть встроенная лебедка с усилием до 5,5 тонны.

В движение автобус приводит 2-литровый дизель с отдачей в 140 или 176 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой механикой или восьмидиапазонным автоматом. Система полного привода имеет блокировку заднего дифференциала.

Torsus Terrastorm может иметь различные конфигурации салона, максимально возможно разместить в салоне 20 пассажирских мест. “Террасторм” также может быть домом на колесах, грузовым фургоном, машиной спецназначения.

Желающие заказать Torsus Terrastorm, смогут сделать это осенью, новинка оценивается минимум в 57 461 евро.

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