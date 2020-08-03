Вместо ожидаемого кроссовера, новоявленная марка представила эффектный шоукар, но на конвейер первым станет седан.

Гало-кар – это автомобиль или концепт, который нимбом озаряет всю линейку марки. У молодого китайского бренда Voyah им стал четырехместный электрический гранд-турер.

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Марка Voyah является премиальным суббрендом корпорации Dongfeng Motor. Марка намерена выпускать исключительно электромобили и гибриды, для которых подготовлены архитектура ESSA (Electric Smart Secure Architecture) и платформа MVP (Multi-choice Valuable Power). На днях был представлен первый прототип марки – Voyah i-Land.

Если название марки образовано от слова Voyage (“путешествие”), то имя концепта является аббревиатурой, что означает “i – Intelligent, L – Luxury, A – Autonomous, N – Nature, D – Delicate”. То есть интеллектуальный, роскошный и изысканный электрокар с автопилотом третьего уровня, заботящийся о природе.

Шоукар демонстрирует основные черты фирменного дизайна будущей линейки автомобилей Voyah, притягивая взгляд к огромным 26-дюймовым колесам с “медными” спицами и узкой линией на всю ширину “лица”, в которую вписаны светодиодные фары.

Интерьер, хотя и не полностью детализирован, также демонстрирует главные принципы внутренней архитектуры будущих электрокаров и гибридов. Главная особенность – гигантский дисплей на всю ширину передней консоли. Еще один экран встроенный в центральную часть руля, на нем можно заметить кнопки “навигация”, “климат”, “музыка” и “свет”. Режимы трансмиссии переключаются сенсорным джойстиком.

Фото: концепт Voyah i-Land / Аutohome

Начиная с 2021 года марка Voyah планирует выводить на рынок Китая по одной новой модели, чтобы за следующие пять лет охватить все важнейшие сегменты: сначала седан, затем кроссовер, на 2022 год запланирован дебют минивэна, а там и про спорткары можно будет подумать. Voyah будут выпускать на бывшем заводе Renault в Ухане, мощность предприятия – 150 тысяч машин в год.

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